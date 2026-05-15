В мае сургутский бизнес получит меры поддержки и площадку для общения

В Сургуте в мае стартует сразу несколько важных мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Город открывает прием заявок на финансовое обеспечение затрат для предпринимателей в сфере креативных индустрий, а следом запускает еще одну востребованную программу — для компаний, работающих в социально значимых направлениях. Одновременно ко Дню российского предпринимательства в Сургуте готовят деловую программу с образовательными и консультационными площадками, главным событием которой станет большой бизнес-форум. Об этом рассказала начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Екатерина Борисова.

Прием заявок на субсидию для креативных предпринимателей стартовал 5 мая. Максимальный размер поддержки для одного получателя составляет 1 миллион рублей. «Формат авансирования затрат позволяет поддерживать уже хорошо реализуемые проекты. Предприниматель в некотором смысле лишается всех рисков: если он выигрывает грант, то может направить деньги на развитие проекта», – пояснила Екатерина Борисова. Прием заявок продлится месяц, а фактическое предоставление средств ожидается к концу июля.

А с 12 мая в Сургуте начали принимать заявки от предпринимателей, которые работают в социально значимых отраслях. К таким направлениям в городе относят прежде всего производство, туризм, ИТ-сферу и социальный бизнес. По словам Екатерины Борисовой, именно для этих компаний в 2026 году предусмотрено позитивное изменение: максимальный размер субсидии увеличен с 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Эта поддержка носит уже классический компенсационный характер — речь идет о возмещении части затрат на оборудование, сертификацию и аренду. Задача программы — высвободить средства, которые предприниматель уже вложил в развитие, чтобы их можно было снова направить в бизнес.

При этом в мэрии рассматривают субсидии не как расходную статью, а как вложение бюджета в развитие городской экономики. «Классический показатель, по которому мы отслеживаем эффективность инвестирования бюджетных средств — это сравнение 1 рубля, выданного предпринимателям в виде субсидии, к 1 рублю, который этот бизнес потом возвращает в бюджет налогами. Так вот, в предыдущие годы этот коэффициент составлял 1,6-1,8 на каждый вложенный бюджетный рубль, а по итогам прошлого года он достиг 2,2 рублей», — объяснила Екатерина Борисова. По словам спикера, это подтверждает, что поддержка бизнеса работает как инвестиционный механизм.

Финансовая поддержка — только часть майской программы. Вторым важным направлением станут мероприятия, приуроченные ко Дню российского предпринимательства. Центральной площадкой снова будет Сургутский бизнес-форум, который пройдет 19 мая. В этом году его главная тема — объединение и кооперация как способ сделать бизнес устойчивее в непростой внешней среде. Екатерина Борисова подчеркивает: сама идея объединения не нова, но именно сейчас она особенно важна для предпринимателей, которые могут усиливать друг друга, обмениваясь ресурсами, компетенциями и контактами.

На форум, как и в предыдущие годы, пригласят федеральных экспертов. Запланирован разговор о стратегиях кооперации, о том, как усиливать бизнес через команду, как выстраивать работу с персоналом и как использовать медиа для продвижения.

Практическая направленность для организаторов принципиальна. Как отмечают в управлении инвестиций, развития предпринимательства и туризма, ценность форума не в пересказе информации, которую и так можно найти в интернете, а в возможности прямой коммуникации с экспертом и получении конкретных рекомендаций. Завершит программу расширенный консультационный блок, где предприниматели смогут в одном месте получить информацию о всех формах поддержки — от налоговых вопросов до инструментов фондов поддержки, технопарка высоких технологий и самой администрации города. Поддержка предпринимателей организована в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

