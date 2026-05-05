В Сургуте начали эвакуировать брошенный транспорт с парковки на улице Университетской

В Сургуте начали освобождать от брошенного транспорта стоянку на улице Университетской, на которую жаловались горожане. Об этом сообщила администрация Сургута. По словам властей, долгое время припаркованные автомобили и прицепы мешали посетителям расположенных рядом медицинских учреждений пользоваться парковкой.

По поручению главы города Максима Слепова сотрудники контрольного управления администрации совместно с полицией провели мероприятия по эвакуации транспорта.

В администрации напомнили, что возле общественно-деловых и социальных объектов установлены знаки «Стоянка запрещена» с указанием даты и времени действия ограничения. За нарушение водителям грозит штраф от 1000 до 1500 рублей при первом случае.

Кроме того, автомобиль могут эвакуировать. Тогда владельцу придется отдельно оплатить услуги эвакуатора и время нахождения машины на штрафстоянке.