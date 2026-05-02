В Сургуте на улице Югорской опасные железные листы падают с крыши дома

В Сургуте на улице Югорской жители заметили плохо закрепленные железные листы, находящиеся почти под самой крышей. Обеспокоенный сургутянин рассказал редакции СИА-ПРЕСС, что неоднократно обращался в управляющую компанию и указывал на опасную конструкцию, но никакой реакции не дождался. А сейчас под силой ветра эти листы начинают падать вниз – на машины и людей.

«Вот так выглядит лист, упавший на парковку. Острый, металлический, если на человека упадет – неизвестно, что будет», – сетует сургутянин.

Один из упавших листов повредил машину.

Напомним, что 3 мая в Югре объявлено штормовое предупреждение, касающееся, в том числе, и Сургута. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Редакция призывает сургутян, проходящих мимо дома №3 на улице Югорской, соблюдать особую осторожность.