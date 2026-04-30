В Сургуте с 12 мая начнут противоклещевую обработку парков, улиц и кладбищ

В Сургуте с 12 мая планируют начать первый этап противоклещевой обработки территорий общего пользования и городских кладбищ. Об этом сообщает администрация Сургута. Работы должны пройти с 12 по 15 мая и с 18 по 21 мая, однако сроки могут сдвинуться из-за погоды.

Как уточнили городские власти, акарицидную обработку проведут на улицах, в парках, скверах и на кладбищах. Полный список территорий, которые попадут под распыление препаратов, опубликован на сайте администрации.

Жителям рекомендуют не посещать обработанные зоны в течение трех дней после проведения работ, чтобы избежать возможной аллергической реакции. Кроме того, в течение 40 дней после обработки на этих территориях нельзя собирать дикоросы — ягоды, грибы и шишки.