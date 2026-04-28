Два ребенка пострадали в ДТП в Сургуте за сутки

Накануне, 27 апреля, в Сургуте произошло два ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. В результате аварий травмы получили двое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Первое ДТП произошло в 18:10 на улице Университетской. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь в жилой зоне, допустил наезд на восьмилетнюю девочку.

Спустя около десяти минут еще один инцидент произошел на проспекте Мира. Там 16-летний подросток, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару, допустил наезд на десятилетнего мальчика, который шел во встречном направлении.

В ГАИ напомнили водителям о необходимости повышенного внимания в жилых зонах, а также обратились к электросамокатчикам, призвав их соблюдать скоростной режим и быть внимательными к пешеходам.