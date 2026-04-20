Сургут впервые отметил Красную горку большим народным гулянием

В Сургуте масштабно отметили Красную горку ‒ праздник на Центральной площади собрал более 10 тысяч человек. Для горожан устроили народные гуляния с конкурсами, ярмаркой, выступлениями творческих коллективов и большим общим хороводом, рассказали в администрации города.

Праздник под названием «С весной поздравляем ‒ Красную горку встречаем!» организовал историко-культурный центр «Старый Сургут». По словам организаторов, идея была простой ‒ буквально позвать весну в город.

На Руси Красную горку традиционно сопровождали гуляния, игры и сватовские обряды. В Сургуте решили поддержать этот дух: на площади прошли конкурсы «Барыня-сударыня», «Самые ловкие», «Богатырские забавы», работали фотозоны, а жители участвовали в народных играх.

Сценическая программа тоже была насыщенной. Творческие коллективы показали русские народные костюмы, песни и танцы.

Одним из центров притяжения стала ярмарка с выпечкой, мясными и рыбными деликатесами, сладостями и горячими напитками. Отдельно развернули ремесленные ряды, где мастера представили куклы, обереги и изделия декоративно-прикладного искусства.

Отдельное внимание зрителей привлекли конкурс на лучший костюм блина «Без блина не маслёна!» и дефиле «Сургутская краса – длинная коса».

Финалом гуляний стал большой общий хоровод.