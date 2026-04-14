В Сургуте и Нижневартовске 21 апреля запустят бесплатные автобусы до кладбищ

В Сургуте и Нижневартовске на Радоницу запустят бесплатные автобусные рейсы до городских кладбищ. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры». Дополнительный транспорт будет работать 21 апреля, в день поминовения усопших.

В Сургуте специальные рейсы организуют не только 21 апреля, но и 30 мая, в Троицкую родительскую субботу. Автобусы будут отправляться от ДК «Строитель», Больничного комплекса, поселка «Юность» и магазина «Москва». Для пассажиров предусмотрены и обратные рейсы. Расписание власти рекомендуют уточнять на официальных ресурсах города.

В Нижневартовске 21 апреля бесплатный автобус будет курсировать от остановки «Хоккейный корт» до остановки «Городское кладбище». Маршрут пройдет по улицам 60 лет Октября, Дружбы Народов, Ленина, Маршала Жукова, Северной и Индустриальной.

В 2026 году Радоница выпадает на 21 апреля. В этот день верующие традиционно посещают кладбища, а дополнительные автобусы должны упростить поездки к местам захоронений.