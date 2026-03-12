Экс-глава Сургута Андрей Филатов признал вину и заключил соглашение со следствием

Бывший глава Сургута Андрей Филатов признал вину по уголовному делу о коммерческом подкупе и незаконном обогащении. Об этом сообщили в Сургутском городском суде.

«На стадии предварительного следствия Филатов А.С. вину в инкриминируемых деяниях признал в полном объеме. В связи с активным содействием следствию с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Мера пресечения Филатову А.С. избрана в виде запрета определенных действий», − говорится в сообщении.

Следствие считает, что Филатов, действуя через посредников, незаконно получил денежные средства на общую сумму не менее 100 миллионов рублей. По версии правоохранительных органов, деньги передавались представителями организаций и индивидуальными предпринимателями за действия в их интересах.

Речь идет, в частности, о содействии в заключении договоров подряда на обслуживание многоквартирных домов, надлежащем исполнении уже заключенных контрактов, а также отказе от их досрочного расторжения.

В качестве меры пресечения Филатову избран запрет определенных действий. Материалы уголовного дела насчитывают 67 томов.

Уголовное дело поступило в суд вместе с представлением прокурора Югры о рассмотрении дела в особом порядке − в связи с заключенным соглашением о сотрудничестве.

В настоящее время судья решает вопрос о назначении судебного заседания по этому делу.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Андрея Филатова и направили материалы в суд. Сообщается, что фигуранты дела получили более 130 млн рублей. На имущество бывшего главы Сургута наложен арест, его общая стоимость, по информации СК России, превышает 180 млн рублей.