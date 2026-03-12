16+
​Бывший глава Сургута полностью признал вину по уголовному делу о коммерческом подкупе

Экс-глава Сургута Андрей Филатов признал вину и заключил соглашение со следствием

​Бывший глава Сургута полностью признал вину по уголовному делу о коммерческом подкупе
Фото: соцсети Андрея Филатова

Бывший глава Сургута Андрей Филатов признал вину по уголовному делу о коммерческом подкупе и незаконном обогащении. Об этом сообщили в Сургутском городском суде.

«На стадии предварительного следствия Филатов А.С. вину в инкриминируемых деяниях признал в полном объеме. В связи с активным содействием следствию с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Мера пресечения Филатову А.С. избрана в виде запрета определенных действий», − говорится в сообщении.

Следствие считает, что Филатов, действуя через посредников, незаконно получил денежные средства на общую сумму не менее 100 миллионов рублей. По версии правоохранительных органов, деньги передавались представителями организаций и индивидуальными предпринимателями за действия в их интересах.

Речь идет, в частности, о содействии в заключении договоров подряда на обслуживание многоквартирных домов, надлежащем исполнении уже заключенных контрактов, а также отказе от их досрочного расторжения.

В качестве меры пресечения Филатову избран запрет определенных действий. Материалы уголовного дела насчитывают 67 томов.

Уголовное дело поступило в суд вместе с представлением прокурора Югры о рассмотрении дела в особом порядке − в связи с заключенным соглашением о сотрудничестве.

В настоящее время судья решает вопрос о назначении судебного заседания по этому делу.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Андрея Филатова и направили материалы в суд. Сообщается, что фигуранты дела получили более 130 млн рублей. На имущество бывшего главы Сургута наложен арест, его общая стоимость, по информации СК России, превышает 180 млн рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:47
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

