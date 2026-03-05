Власти Сургута пообещали вывезти брошенный автомобиль во втором квартале текущего года

В Сургуте на парковке рядом с домом на улице Билецкого, 6 почти год стоит брошенный автомобиль. За это время машина успела сгореть и превратилась в импровизированную мусорку, рассказал сургутянин Валерий Г. в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

«Этот автохлам почти год стоит возле детского сада на Билецкого. За это время он успел сгореть (вызывали пожарных) и превратиться просто в мусорку. Кто отвечает за его утилизацию?» ‒ указал местный житель.

По его словам, автомобиль находится на парковке рядом с образовательным учреждением, где располагаются начальная школа и детский сад.

В ответ на жалобу власти Сургута сообщили, что по машине уже составлен акт, а сам автомобиль включен в план вывоза. По графику его должны убрать во втором квартале этого года.

Напомним, летом 2024 года в Сургуте вывезли 56 брошенных автомобилей, а в 2023 году ‒ 211.