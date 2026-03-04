Мюзикл «Молодость» о героях эпохи оттепели станет первой премьерой Сургутского театра в 2026 году

Сургутский музыкально-драматический театр готовит первую премьеру 2026 года. 5 марта на сцене учреждения представят мюзикл «Молодость» (12+), действие которого переносит зрителей в эпоху советской оттепели. Билеты на первые показы с 5 по 9 марта уже распроданы, однако увидеть премьеру можно будет 29 марта, рассказали siapress.ruв учреждении.

Новая постановка рассказывает историю шестерых друзей – трех влюбленных пар, чья юность проходит в 1960-е годы. Герои мечтают о будущем, спорят о призвании и любви, ходят в кино и гуляют по ночному городу. В центре сюжета – история разлуки: он уезжает работать на Север, а она остается в столице, где хочет петь.

Музыкальную основу спектакля составляют хиты 1960–70-х годов. В постановке звучат песни, которые ассоциируются с голосами Тамары Миансаровой, Эдиты Пьехи, Эдуарда Хиля и Муслима Магомаева.

«В нашей труппе на сцене нет почти никого из рожденных в СССР. Но − удивительно, примеряя на себя образы героев оттепели, мы действительно остро ощущаем ностальгию по тому легендарному времени! Остро, как будто сами его пережили», − признаются актеры мюзикла.

Режиссер постановки Иван Судаков сравнивает спектакль с современным кинематографом. «Это своего рода такой шестидесятнический «Ла-ла-лэнд», − отмечает он.

Над спектаклем работает молодая постановочная команда. Режиссер Иван Судаков − выпускник режиссерского факультета ГИТИСа. Драматургом выступила Алена Мансурова, студентка кафедры литературного мастерства ЕГТИ. Художник по свету Максим Греллер сотрудничает с Александринским и Мариинским театрами, Театром имени Якобсона и ТЮЗом имени Брянцева. Художником-постановщиком стала Валерия Камольцева, выпускница РГИСИ, работающая с театрами Санкт-Петербурга.

Эта команда уже сотрудничала с сургутским театром: в 2025 году они выпустили спектакль «Окуджава. Эпизоды», посвященный 80-летию Победы.

Главные роли в новом мюзикле исполняют Виталий Васин и Александра Кехтер. Югорские зрители уже видели их вместе в постановках «Со вкусом карри и любви», «Царевна-Лягушка», а также в драматических спектаклях «Коварство и любовь» и «Гроза».