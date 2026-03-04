В Сургуте около 40% внутриквартальных проездов остаются проблемными из-за снега

В Сургуте расторгли контракт с подрядной организацией, которая занималась очисткой внутриквартальных проездов, но не справлялась со своими обязанностями. Новый подрядчик уже приступил к работе и начал вывозить снег с проблемных участков. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщил начальник отдела организации и контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК» Андрей Байков во время выезда на один из таких проездов – на улице Просвещения, 33.

По его словам, предыдущая подрядная организация не успевала выполнять работы в срок. Например, за всю зиму проезд на Просвещения чистили всего два раза.

«Подрядчик у нас предыдущий был, скажем так, немного нерадивый – не успевал везде вовремя нормально почистить, как это положено по условиям контракта. За зиму этот проезд числился всего лишь два раза. Поэтому, суммируя все недостатки и упущения, мы вынуждены были расторгнуть контракт и поменять подрядную организацию», – пояснил Байков.

Муниципалитет также намерен применить штрафные санкции за невыполненные работы. Оплата будет произведена только за фактически выполненные объемы.

Всего в Сургуте около 360 внутриквартальных проездов. По оценке городских служб, около 40% из них можно назвать проблемными.

«Проблема содержания проездов всегда актуальна. Это не чистое поле: здесь постоянно движется транспорт, стоят припаркованные автомобили. Подрядным организациям приходится лавировать между машинами, поэтому процесс уборки иногда затягивается», – рассказал Андрей Байков.

После расторжения контракта к работе привлекли новые подрядные организации. Сейчас уборкой проездов в городе занимаются четыре компании.

По словам представителя администрации, новые подрядчики начали работу оперативно и не только очищают дороги, но и вывозят накопившийся за зиму снег.

«Они очень быстро принялись вытаскивать снег на полигоны, даже тот, который был накоплен раньше. Они не делят снег на «старый» и «новый» – все сразу вывозится», – сказал спикер.

Пока городские власти оценивают работу подрядчиков положительно.

«Ставлю твердую четверку всем подрядным организациям, которые сейчас работают. Два подрядчика новые – пока ничего плохого в свой адрес не показали. Будем дальше смотреть и проверять. Если что-то будет не так – будем менять», – резюмировал Байков.