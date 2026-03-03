Железнодорожный вокзал в Сургуте планируют достроить к концу 2028 года

Реконструкцию железнодорожного вокзала в Сургуте планируют завершить к концу 2028 года. Сроки строительства аналогичного объекта в Пыть-Яхе пока не определены, сообщил ugra.aif.ru заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

По его словам, проект реконструкции и строительства железнодорожных вокзалов Сургута и Пыть-Яха реализуется в рамках соглашения между правительством региона и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры и повышению качества пассажирских перевозок.

Изначально новые здания вокзалов планировали ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Позже сроки перенесли на декабрь 2025 года, однако и они не были выполнены. Сейчас оба объекта заморожены на нулевом цикле строительства. В середине января стало известно, что из-за регулярных срывов графика власти Югры решили разорвать действующее инвестиционное соглашение.

«Правительством автономного округа совместно с ОАО „РЖД“ принято решение о реализации проекта с применением иных форм финансовой поддержки, согласно которому в настоящее время подготовлен новый порядок предоставления ОАО „РЖД“ субсидии из бюджета автономного округа на возмещение части затрат на выполнение работ по реконструкции (строительству) указанных объектов. Действующее соглашение о реализации проекта планируется расторгнуть одновременно с заключением нового соглашения по вышеуказанному порядку», — рассказал Азат Ислаев.

Он уточнил, что по проектной документации срок окончания реконструкции вокзального комплекса Сургута — конец 2028 года. Сроки строительства вокзала Пыть-Яха должны быть определены соответствующей проектной документацией.