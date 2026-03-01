Дети из Сургутского района поедут в лагеря Горного Алтая и Башкортостана

В Сургутском районе стартует прием заявлений на летний отдых детей. Подать документы на путевки можно уже с 2 марта, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

На оздоровительную кампанию 2026 года из окружного бюджета направили 88,6 млн рублей – это на 3,5 млн больше, чем годом ранее. Благодаря дополнительному финансированию количество выездных путевок увеличили на 111 – до 1 441.

Этим летом дети смогут отдохнуть в лагерях Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей, Республики Башкортостан, а также по новому направлению – в здравнице Горного Алтая. В самом Сургутском районе круглосуточные лагеря традиционно откроются в Русскинской и Ляминой.

Кроме того, в этом году впервые на весенних каникулах заработает лагерь «Кар-Тохи. Навыки будущего» в Русскинской. С 28 марта по 4 апреля здесь планируют принять 203 школьника из 14 школ района. Участники военно-патриотических клубов, кадетских и юнармейских классов примут участие в игре «Зарница 2.0».

Также на весенних каникулах будут работать 21 лагерь с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В них отдохнут 3 268 детей.