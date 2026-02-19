Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

21 февраля

Видеотрансляция сказки с оркестром «Дикие лебеди»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Сказка по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена – это история о мужестве маленькой принцессы Эльзы и о ее подвиге, который она совершила, чтобы спасти своих любимых заколдованных братьев.

Телефон для справок (по вопросам наличия мест и возможности бронирования): 52-18-12. Вход свободный. 6+

Рок-опера «Юнона и Авось»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Самая известная рок-опера на российской сцене − уже в Сургуте! Авторы − выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. В роли графа Николая Резанова – братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта «Голос»), актер театра и кино Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская. В спектакле задействованы ведущие актеры Театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев (победитель проекта «Успех»).

Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета − от 3 000 рублей. 12+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:30.

Для вас сыграют шесть коллективов: ДУРЬ, ALKOMA (Z), PANTOMIME, LIQUEFACTION, BLACK ROSES, АСКОМА. А также единственное сольное выступление в этот музыкальный вечер субботы − рэп от Nikking.

Телефон для справок: 8 (995) 242-77-82. Цена билета − 350 рублей, в день мероприятия − 500 рублей. 16+

ДАНИЛ МИЛЕНИН: творческий вечер «Поэты оттепели»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 20:30.

В конце зимы мы невольно подумываем об оттепели. В душе, в жизни, может быть, где-то еще. В уютный февральский вечер артист Данил Миленин прочтет вам стихи своих любимых поэтов периода оттепели. Приходите думать и размышлять.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 12+

Мастер-класс по акварельной живописи «Весенняя нежность»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 15:00.

Мастер-класс подходит как для новичков, делающих первые шаги в живописи, так и для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки в уютной творческой атмосфере.

Программа мероприятия включает:

Знакомство с материалами и базовыми приемами работы с акварелью.

Создание собственной весенней композиции от эскиза до завершенной работы.

Практические советы по работе с цветом, светом и передаче настроения.

Индивидуальный подход и помощь мастера на каждом этапе.

Телефон для справок и записи: 24-25-62. Количество мест ограничено. Цена билета: 600 рублей. 16+

Изучение орфографии. Проект «Русский+»

Место проведения: Центральная городска библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики 78/1, зал иностранной литературы, пятый этаж. Время: 15:00.

Сургутяне вспомнят школьные правила и самые коварные слова русского языка. А в рамках практики − напишут орфографический диктант для закрепления материала.

Телефон для справок: 28-56-93 (143). Вход свободный. 16+

Тематический мастер-класс «С 23 февраля!»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

На мастер-классе сургутяне смогут сделать уникальный арт-объект − поздравительную открытку в технике скрапбукинга. Участники освоят работу с дизайнерской бумагой, фетром и другими декоративными материалами. Открытка своими руками − душевный подарок для пап, братьев, дедушек.

Телефон для справок и записи: 51-68-11. Цена билета − от 200 рублей. 6+

22 февраля

Народный праздник «Масленица»

Место проведения: Центральная площадь города, пересечение улицы Университетской и проспекта Ленина. Время: 12:00.

Историко-культурный центр «Старый Сургут» приготовил насыщенную программу:

выступления творческих коллективов города;

конкурсы и игровые программы для детей и взрослых, включая традиционные молодецкие забавы;

подведение итогов конкурса «Без блина не маслена»;

показательные выступления сургутских силачей «Стальной медведь»;

работа детской игровой площадки «Игровая заводная»;

розыгрыш призов и подарков от партнеров мероприятия;

торговая и ремесленная ярмарки с изделиями ручной работы и праздничными угощениями;

традиционное сожжение чучела Масленицы.

Главный девиз праздника в этом году − «Блин да мед». На площади развернутся торговые ряды, где местные товаропроизводители и предприятия общественного питания представят свою лучшую продукцию.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Также в этот день с 12:00 до 16:00 Городской парк культуры и отдыха (проспект Набережный) приглашает горожан на задорное народное гуляние «Широкая Масленица», где запланированы концерт творческих коллективов, веселые игры, розыгрыши призов и угощение горячим чаем.

Телефон для справок: 45-74-53. Вход свободный. 0+

Спектакль «Крайний случай»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Спектакль поставлен по мотивам повести-сказки Ильи Туричина «Крайний случай» и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль рассказывает о подвигах русского богатыря – солдата Ивана, который отправляется на войну защищать свой дом, свой народ, свою землю от полчища захватчиков. Провожая сына на войну, мать Ивана испекла из ржаной муки хлеб, подала ему каравай и сказала: «Народ тебя, Иванушка, и оденет, и накормит. А все ж возьми материнский хлеб. На самый крайний случай».

Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета: от 600 рублей. 6+

Кай Метов. Большой юбилейный концерт

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Кай Метов – певец, музыкант и композитор, автор многочисленных хитов. Его особенность, это завораживающий женские сердца голос, а также сочетание лирических мелодий, глубоких текстов и классических инструментов. Кай Метов пишет от души и для души, не подчиняясь тенденциям современной эстрады, и подаёт свою музыку в интеллигентно-романтической манере.

Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета: от 2 000 рублей. 6+

Фолк-вечерка «ЗВОН»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В ДК «Невесомость» народные традиции соприкоснутся с современным звучанием. Это будет вечеринка для тех, кто ищет праздник, после которого будет тепло и легко на душе. В программе запланированы танцы, царские угощения, знакомства, игры и подарки каждому гостю. «Дресс-код: улыбка или что-то в народном стиле», − пишут в учреждении.

Телефон для справок: 8 (995) 242-77-82. Цена билета − 350 рублей, в день мероприятия − 450 рублей. 16+

Интерактивная встреча «Эсперанто: язык дружбы и логики»

Место проведения: Центральная городска библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики 78/1, зал иностранной литературы, пятый этаж. Время: 15:00.

Для тех, кого интересует международный опыт общения, подготовили встречу, посвященную уникальному «языку дружбы» − эсперанто. Присоединяйтесь, чтобы узнать больше о простоте изучения, преимуществах путешествий и дружбе без границ.

Телефон для справок: 28-56-93 (143). Вход свободный. 12+

23 февраля

Концерт ансамбля «Голубые береты»