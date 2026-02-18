Дума Сургута обновила положение об инициативных проектах

Дума Сургута рассматривает изменения в положение «О регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов». Вопрос обсуждали на заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку, сообщили в пресс-службе муниципального парламента.

Теперь основным способом выяснить мнение жителей о поддержке инициативного проекта станет собрание граждан — в нем должны участвовать не менее 20 человек. Кроме того, из числа инициаторов исключили юридические лица и индивидуальных предпринимателей.

Также предлагается увеличить предельную стоимость инициативных проектов. Если благополучателями является часть жителей Сургута, лимит поднимут с 7 млн до 10 млн рублей. Если проект рассчитан на всех жителей города — с 10 млн до 15 млн рублей.