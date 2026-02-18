16+
​Проект новой поликлиники в Восточном районе Сургута могут запустить уже в этом году

Проект поликлиники в Восточном районе Сургута могут начать разрабатывать уже в этом году, однако официальных гарантий финансирования пока нет

​Проект новой поликлиники в Восточном районе Сургута могут запустить уже в этом году
Фото: Дума Сургута

На заседании комитета Думы Сургута по социальной политике обсудили перспективы строительства новой поликлиники на улице Каролинского в Восточном жилом районе. Несмотря на то, что объект пока не включен ни в одну действующую программу, региональные власти, по словам депутатов, могут утвердить его уже в марте при корректировке окружного бюджета.

Как напомнила председатель комитета Думы города Эмилия Трапезникова, тема поднималась губернатором Югры Русланом Кухаруком в декабре 2025 года.

«В декабре 2025 года о строительстве новой поликлиники в Восточном жилом районе упомянул на своей пресс-конференции губернатор округа. Он обозначил, что для нового медицинского учреждения уже даже было согласовано место в микрорайоне 31А, в нашем медицинском кластере, где расположены центр охраны материнства и детства, станции скорой медицинской помощи и переливания крови. Так что округ, конечно, в курсе о нашей ситуации», − указала она.

Депутат Думы Югры Ринат Айсин сообщил, что в марте департамент здравоохранения округа планирует инициировать изменения в бюджет, после чего объект может быть включен в программу «Строительство».

«После этого начнется проектирование поликлиники на тысячу посещений в день, проект оценивается в 120 миллионов рублей. Я надеюсь, что в этом году будет отыгран аукцион по определению проектировщика. В течение двух лет проект будет готов и пройдет государственную экспертизу», − отметил Айсин.

Потребность в медицинском учреждении в Восточном районе высока. По информации заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Эльвиры Рахматуллиной, ежедневно более двух тысяч жителей не получают своевременную медицинскую помощь.

«Допустимый уровень обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 250 посещений в смену на 10 000 человек. При численности района в 93 тысячи жителей потребность составляет 2 300 посещений в смену», − подчеркнула замдиректора департамента.

Депутат Алексей Кучин поинтересовался, какие конкретные шаги предпринимает администрация для продвижения проекта:

«Хотелось бы понять, как эту работу снова поднять, чтобы привлечь внимание округа к проблеме и добиться включения хотя бы одной поликлиники в государственную программу?»

В администрации сообщили, что подготовлено обоснование необходимости включения объекта в программу «Строительство». Дума может дополнительно направить в округ информационное письмо о потребности жителей в новом медучреждении.

Новая поликлиника должна снизить нагрузку на поликлинику №2 («Геолог») на Комсомольском проспекте, к которой прикреплено более 100 тысяч пациентов. Дефицит площадей здесь − самый высокий среди амбулаторно-поликлинических учреждений Югры: фактическая площадь здания вдвое меньше нормативной, а количество посещений на 80% превышает плановый показатель.

Депутаты намерены вернуться к обсуждению во второй половине года. Ранее окружной парламент уже предлагал предусмотреть средства на проектирование поликлиники при ближайшей корректировке бюджета. Напомним, последние 15 лет строительство медицинских объектов в Югре финансируется за счет окружного правительства, тогда как город обеспечивает подготовку земельного участка и инфраструктуры.


Сегодня в 11:56, просмотров: 159, комментариев: 0
