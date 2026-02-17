16+
​В Сургуте усилят очистку крыш после трагедии в Лянторе

Глава Сургута поручил за неделю очистить крыши от снега после трагедии в Лянторе

​В Сургуте усилят очистку крыш после трагедии в Лянторе
Фото: Максим Слепов

Глава Сургута Максим Слепов поручил в течение недели ликвидировать снежные заносы на крышах общественных зданий, подведомственных городским учреждениям. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Такое решение приняли на фоне трагедии в Лянторе, где при сходе снега с крыши хоккейного корта погиб ребенок.

«Управляющие компании также получили официальное указание от администрации, правительства округа и Губернатора провести проверки и убрать снег с кровель жилого фонда», − говорится в публикации.

По словам главы, проверки идут регулярно. С начала 2026 года проведено 80 выездных обследований общественно-деловых территорий и 234 проверки территорий многоквартирных домов. В приоритете − образовательные и спортивные объекты, где занимаются дети.

Максим Слепов выразил соболезнования семье погибшего в Лянторе мальчика и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, после трагедии в Лянторе губернатор Югры Руслан Кухарук поручил главам муниципалитетов обеспечить оперативный мониторинг состояния всех зданий и организовать своевременную очистку снега с крыш, ориентируясь не на график, а на потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан. Службе жилищного и строительного надзора Югры поручено взять на особый контроль работу управляющих компаний по очистке кровель многоквартирных домов.

Между тем, в Лянторе уже задержаны директор и главный инженер центра физической культуры и спорта «Юность». Им предъявлено обвинение по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.


Сегодня в 10:42
