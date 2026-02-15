В Сургуте прошел митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Сегодня, 15 февраля, в Сургуте у памятника воинам-интернационалистам состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти всех, кто выполнял служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, завершив десятилетнюю кампанию, в которой погибли более 15 тысяч советских солдат и офицеров. Советские военнослужащие находились в Афганистане 9 лет и 51 день.

В ходе митинга выступил депутат Думы Сургута Виктор Рябчиков. Он подчеркнул значимость сохранения памяти о тех событиях.

«Несмотря на то, что прошло столько лет, мы все это помним. Мы помним декабрь 79-го, внеплановое построение, зачитывается приказ о вводе войск в Афганистан. Помним все десять лет… Помним день выхода войск», – сказал он.

По его словам, участники тех событий проявили мужество и верность военной присяге.

«Наша армия показала свое лучшее качество в этой необъявленной войне. И нашему солдату не стыдно за все, что было сделано. И даже несмотря на всю клевету, грязь, которая лилась на армию, они это выполнили. Сегодня здесь стоят люди, которые по-прежнему в душе все те двадцатилетние… Годы, конечно, берут свое. Но я вам желаю всем не терять этот дух – братства, взаимопомощи, памяти. Также воспитывать наше молодое поколение, как воспитывали наши фронтовики», – отметил депутат.

Он добавил, что сохранение исторической памяти остается основой будущего страны: «Пока мы помним, чтим, мы та нация, у которой есть будущее».

Подчеркнем, что в 2010 году «День памяти воинов-интернационалистов» приобрел официальный статус. В 2026 году отмечается 37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.