На первом мосту через Обь в районе Сургута запрещен проезд фур тяжелее 40 тонн

Управление автодорог Югры вводит ограничения для большегрузов на первом мосту через Обь имени Валентина Солохина в районе Сургута . Мера начала действовать с 2 февраля и будет сохраняться до приведения моста в нормативное состояние.

Как уточняется, по результатам обследования мостовых сооружений ограничивается движение транспортных средств массой свыше 40 тонн, а также с нагрузкой на ось более 10 тонн.

Более тяжелой технике предписано ехать через открытый недавно второй мост через Обь. Объезд со стороны Нефтеюганска предусмотрен на км 39+694 автодороги «Нефтеюганск — Сургут», со стороны Сургута — на км 3+296 автодороги «Восточная объездная дорога г. Сургута», сообщили в управлении автодорог Югры.