В Сургуте подвели итоги пяти лет работы отделения сосудистой хирургии

В Сургуте отмечают пятилетие отделения сосудистой хирургии, открытого 1 февраля 2021 года на базе многопрофильной больницы города по приказу департамента здравоохранения Югры. Создание подразделения, как отмечается в сообщении, позволило изменить подходы к лечению сосудистых пациентов и повысить доступность помощи для жителей Сургута, Сургутского района и близлежащих территорий, которым ранее приходилось ездить в другие сосудистые центры.

В материале подчеркивается, что развитие сосудистой хирургии стало вкладом в снижение тяжелых последствий сердечно-сосудистых заболеваний. За пять лет в отделении пролечили 5 100 пациентов и выполнили 4 900 операций. Внедрение современных методов лечения острой ишемии нижних конечностей, по данным учреждения, позволило снизить риск ампутаций и увеличить выживаемость пациентов с этой патологией в 10 раз.

В отделении также внедрили методы гибридной и малоинвазивной хирургии при критической ишемии и синдроме диабетической стопы. Отмечается, что у этой категории пациентов сосудистые хирурги Сургутской окружной клинической больницы выполняют более 400 операций в год, что улучшает прогнозы по реабилитации и заживлению трофических язв.

Во флебологии применяются безнаркозные технологии: за два года проведено 900 эндовенозных лазерных облитераций подкожных вен, более половины из них — тоталЭВЛО. Для отбора пациентов и наблюдения в послеоперационном периоде открыт кабинет сосудистого хирурга в консультативно-диагностической поликлинике СОКБ — за пять лет там осмотрели более 22 тыс. пациентов со всего округа. Кроме того, заработал кабинет диабетической стопы для раннего выявления и лечения сосудистых осложнений при сахарном диабете.

Отдельно отмечается развитие телемедицинской преемственности с больницами и поликлиниками региона: только за прошлый год отделение провело 900 телемедицинских консультаций, из них 160 — в формате видеосвязи.

Отделение возглавляет сердечно-сосудистый хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Франц. «Отделение оснащено самым современным оборудованием, но самое главное — это коллектив. За 5 лет сформировался дружный, высокопрофессиональный и сплоченный коллектив, который ставит перед собой амбициозные задачи по улучшению качества и доступности медицинской помощи пациентам с сосудистой патологией», — отметил он.