16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  75,7327   EUR  90,4680  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн

С 2 февраля на мосту через Обь в районе Сургута ограничат движение большегрузов

​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн
Фото: ru.freepik.com

С 2 февраля 2026 года на автодорожном мосту через реку Обь в районе Сургута имени В. Ф. Солохина вводится ограничение движения транспортных средств массой свыше 40 тонн и с нагрузкой на ось более 10 тонн. Об этом сообщает АО ГК «Северавтодор».

Ограничение действует на участке автодороги «Нефтеюганск – Сургут». Для транспорта, превышающего установленные параметры, предусмотрен объезд по новой дороге – мостовому переходу через реку Обь в районе Сургута (Южный обход города).

Со стороны Нефтеюганска объезд организован на 39-м километре + 694 метра автодороги «Нефтеюганск – Сургут», со стороны Сургута – на 3-м километре + 296 метров Восточной объездной дороги города.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:37, просмотров: 22, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутская власть делает осторожные шаги в сторону развития ИЖС, но этот формат нужно развивать быстрее и масштабнее 737
  2. В Югре суд оштрафовал мужчину за то, что тот разместил во «ВКонтакте» фото со своей «экстремистской» татуировкой 667
  3. Дума Югры одобрила выделение более миллиарда рублей на три года, чтобы удерживать цены на электричество 617
  4. Молодые сургутяне за год купили более 50 тысяч билетов по «Пушкинской карте» 605
  5. ​Студенты считают «Газпром нефть» одним из лучших работодателей в промышленности 589
  6. ​Каждый пятый заемщик в прошлом году рассчитался за рыночную ипотеку 579
  7. Система платных парковок принесет бюджету Тюмени более 200 млн рублей в 2026 год 578
  8. Школьники из Югры могут предложить идею по преображению города и заработать путевку в «Артек» 569
  9. ​Из тысячи домов − 36 с извещателями: в Сургуте подвели итоги рейдов по пожарной безопасности 566
  10. ​Состоятельные россияне переходят на инвестиции 540
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5932
  2. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2874
  3. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 2399
  4. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 2224
  5. ​Четыре операции до рождения: врачи Сургута спасли жизнь ребенку 2163
  6. ​Югра – богатый регион, но жители Сургута продолжают мерзнуть в автобусах и на остановках зимой 2142
  7. ​Врачи Сургута экстренно прооперировали 94-летнюю участницу Великой Отечественной войны 1995
  8. ​Меньше продукта за те же деньги: почему производители выбирают шринкфляцию 1982
  9. Умер художественный руководитель Сургутского музыкально-драматического театра Владимир Матийченко 1939
  10. ​Упадут ли цены на новостройки? 1816
  1. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6896
  2. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6733
  3. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6643
  4. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6212
  5. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5932
  6. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5649
  7. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 5054
  8. ​Чипнут всех 5025
  9. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 4983
  10. Итоги 2025. Потери года 4914

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика