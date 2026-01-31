С 2 февраля на мосту через Обь в районе Сургута ограничат движение большегрузов

С 2 февраля 2026 года на автодорожном мосту через реку Обь в районе Сургута имени В. Ф. Солохина вводится ограничение движения транспортных средств массой свыше 40 тонн и с нагрузкой на ось более 10 тонн. Об этом сообщает АО ГК «Северавтодор».

Ограничение действует на участке автодороги «Нефтеюганск – Сургут». Для транспорта, превышающего установленные параметры, предусмотрен объезд по новой дороге – мостовому переходу через реку Обь в районе Сургута (Южный обход города).

Со стороны Нефтеюганска объезд организован на 39-м километре + 694 метра автодороги «Нефтеюганск – Сургут», со стороны Сургута – на 3-м километре + 296 метров Восточной объездной дороги города.