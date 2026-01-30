16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,0251   EUR  90,9751  

Новости

Больше новостей
Обязательное чипирование животных - это:

Правильно 62.7%

Неправильно 23.7%

Не знаю 13.6%

Всего голосов: 118

Комментировать
0
Больше опросов

Молодые сургутяне за год купили более 50 тысяч билетов по «Пушкинской карте»

В Сургуте резко выросла активность по использованию «Пушкинской карты»

Молодые сургутяне за год купили более 50 тысяч билетов по «Пушкинской карте»
Фото администрации Сургута

В Сургуте подвели итоги реализации программы «Пушкинская карта» за 2025 год. Программа является частью федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» и направлена на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи.

В городе к программе подключены 14 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, включая детские школы искусств, музеи, филармонию, театр актера и куклы «Петрушка», историко-культурный центр «Старый Сургут», Городской культурный центр и библиотеки. В реализации также участвуют Сургутский музыкально-драматический театр, Сургутский музыкальный колледж, Сургутский колледж русской культуры имени А. С. Знаменского и кинотеатры «Галактика», «КАРО Фильм» и «СИНЕМА ПАРК».

По итогам года в Сургуте по «Пушкинской карте» реализовали 50 627 билетов. Этот показатель назван максимальным среди всех муниципальных образований Югры. Кроме того, Сургут стал лидером среди городских округов региона по приросту продаж по сравнению с 2024 годом — почти 75%.

Среди проектов 2025 года отмечены «Музыкальный универ», включающий шесть концертных программ с репертуаром от академической музыки до фольклора и русского рока, а также «КУЛЬТпроСВЕТ» — проект, объединивший учреждения культуры и образования по четырем направлениям: «Музыка/НОТА», «Театр/ОБРАЗ», «Библиотека/СЛОВО», «Музеи, центры/СМЫСЛЫ».

В администрации напомнили, что ежегодно на «Пушкинскую карту» зачисляется 5 тыс. рублей на покупку билетов в учреждения культуры, при этом не более 2 тыс. рублей можно потратить на посещение отечественного кино. С 1 января 2026 года банком-оператором программы стал Банк ВТБ (ПАО).

Афиша мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», размещается на портале «Культура.РФ», в мобильном приложении «Госуслуги.Культура», на официальном портале администрации города и на сайтах учреждений культуры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:23, просмотров: 159, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 1010
  2. Весной в Югре появится еще один прямой рейс в Баку 666
  3. Сургутский аэропорт занял второе место в федеральном рейтинге пунктуальности 655
  4. Общественники предложили отменить штрафы для водителей за одно специфически зимнее нарушение ПДД 600
  5. ​Эксперты считают, что ипотечный рынок прошел переломную точку 593
  6. ​Памятные даты января 2026 года: люди, события, юбилеи 574
  7. ​АО «Транснефть – Сибирь» в 2025 году выполнило диагностику более 4,3 тыс. км нефтепроводов 543
  8. ​АО «Транснефть – Сибирь» реализовало 85 благотворительных проектов в 2025 году 539
  9. Югра стала пилотной площадкой для запуска нового сервиса на Госуслугах для участников СВО 504
  10. ​Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга кредитов наличными за 2025 год 503
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5857
  2. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3237
  3. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2683
  4. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2597
  5. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2491
  6. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 2305
  7. ​Рена Амрахова: «Откладывание решений становится проблемой, когда это уже не пауза, а избегание» 2191
  8. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 2153
  9. ​В сильные морозы сургутянам лучше отказаться от прогулок – совет ученого ПНИПУ 2024
  10. ​Между городом и УК: в Сургуте дворы остались без уборки снега из-за ошибок в границах участков 2008
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7606
  2. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6747
  3. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6579
  4. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6459
  5. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6164
  6. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5857
  7. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5509
  8. ​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости 5450
  9. ​Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными 4990
  10. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 4884

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика