​В Сургуте ребенок упал в открытый колодец на улице Университетской

Ребенка госпитализировали после падения в открытый колодец в Сургуте

​В Сургуте ребенок упал в открытый колодец на улице Университетской
Фото: администрация Сургута

Вчера, 29 января, в Сургуте на улице Университетской ребенок упал в открытый пустой колодец. Инцидент произошел в вечернее время, сообщили в администрации города.

«В 18:44 ЕДДС города поступила информация о том, что на улице Университетской ребенок упал в открытый пустой колодец. Высота падения меньше двух метров. Мальчика извлекли и передали бригаде скорой помощи. Ребенок госпитализирован в травматологическую больницу, его жизни ничего не угрожает», ‒ говорится в сообщении.

По предварительной информации, колодец относится к хозяйственно-бытовой канализации и находится в частной собственности. Он не принадлежит муниципальным или ресурсоснабжающим организациям. После происшествия колодец закрыли, обстоятельства инцидента выясняются, добавили власти города.

В настоящее время прокуратура Сургута проводит проверку по данному инциденту. Также проверку по данному факту проводят правоохранительные органы, указали в пресс-службе надзорного ведомства.


Сегодня в 10:38
