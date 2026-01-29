Сургутский аэропорт стал одним из лучших в России по пунктуальности в 2025 году

Аэропорт Сургута вошел в тройку лидеров рейтинга пунктуальности российских воздушных гаваней по итогам 2025 года, заняв второе место. Об этом говорится в рейтинге «АльфаСтрахования», составленном на основе анализа 864 тыс. рейсов, сообщает пресс-служба сургутского аэропорта.

Согласно исследованию, 72% регулярных рейсов из Сургута были выполнены вовремя — с отклонением от расписания не более 15 минут. Первое место занял аэропорт Красноярска с показателем 75%. Далее в рейтинге указаны Пулково (71%), Внуково (70%) и Рощино в Тюмени (68%).

Отмечается, что более 60% рейсов в Сургуте выполняет базовый перевозчик Utair, что помогает поддерживать устойчивое расписание даже в условиях резко континентального климата Западной Сибири.