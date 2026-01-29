16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,2662   EUR  91,2988  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутский аэропорт занял второе место в федеральном рейтинге пунктуальности

Сургутский аэропорт стал одним из лучших в России по пунктуальности в 2025 году

Сургутский аэропорт занял второе место в федеральном рейтинге пунктуальности
Фото Аэропорт Сургут

Аэропорт Сургута вошел в тройку лидеров рейтинга пунктуальности российских воздушных гаваней по итогам 2025 года, заняв второе место. Об этом говорится в рейтинге «АльфаСтрахования», составленном на основе анализа 864 тыс. рейсов, сообщает пресс-служба сургутского аэропорта.

Согласно исследованию, 72% регулярных рейсов из Сургута были выполнены вовремя — с отклонением от расписания не более 15 минут. Первое место занял аэропорт Красноярска с показателем 75%. Далее в рейтинге указаны Пулково (71%), Внуково (70%) и Рощино в Тюмени (68%).

Отмечается, что более 60% рейсов в Сургуте выполняет базовый перевозчик Utair, что помогает поддерживать устойчивое расписание даже в условиях резко континентального климата Западной Сибири.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:16, просмотров: 54, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Когда коммунальные платежи перестали быть понятными 798
  2. Эксперты из Сургутского района разработали первого в России «цифрового тренера» 638
  3. ​Мобильный банкинг в тренде: рост пользователей на 21% за год 589
  4. ​Пауэрбанк для отпуска: югорчане обратили внимание на внешние аккумуляторы 536
  5. ​Сберечь и приумножить: в ХМАО каждый четвертый вклад открыли люди старшего возраста 517
  6. ​В 2026 году ГК «Сибпромстрой» может увеличить объемы строительства жилья до 184 тысяч квадратных метров 411
  7. ​Муниципалитеты получат больше полномочий по сносу ларьков. Совфед утвердил закон о нестационарной торговле 377
  8. Антимонопольная служба заподозрила две сургутские сети заправок в картельном сговоре 367
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 января ‒ 1 февраля? // АФИША 359
  10. Юрист объяснил, какие формулировки в комментариях к переводам денег могут привести к блокировке 340
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5776
  2. ​Чипнут всех 4255
  3. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3149
  4. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2522
  5. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2477
  6. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2395
  7. Эксперты рассказали, что +12 градусов в салоне автобуса — это норма (но ниже уже нельзя). И объяснили, почему так 2077
  8. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 2070
  9. Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира на поддержку Палестины — президент 2038
  10. ​Рена Амрахова: «Откладывание решений становится проблемой, когда это уже не пауза, а избегание» 2037
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7500
  2. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6612
  3. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6487
  4. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 6426
  5. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6317
  6. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 6269
  7. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6096
  8. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5776
  9. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5406
  10. ​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости 5328

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика