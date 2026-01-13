16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,7913   EUR  91,9668  

Новости

Больше новостей
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

Умер сургутский ветеран Великой Отечественной войны Иван Шабалин

В Сургуте умер 97-летний ветеран Великой Отечественной войны

Умер сургутский ветеран Великой Отечественной войны Иван Шабалин
Фото администрации Сургута

В Сургуте умер ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Иван Павлович Шабалин. 19 января ему бы исполнилось 98 лет, сообщает администрация города.

В годы войны Иван Павлович был ребенком, однако трудился в вагонном депо — вместе со взрослыми он восстанавливал поезда, пришедшие с фронта, и возвращал их в строй. После войны участвовал в восстановительных работах, отмечая, что всю жизнь прожил «со страной и для страны», разделяя с ней и личные, и общие испытания.

После войны ветеран окончил Горьковский инженерно-строительный институт имени Чкалова. В Сургут он переехал в 1982 году и до выхода на пенсию работал начальником управления капитального строительства.

Прощание с Иваном Павловичем Шабалиным состоится 15 января в 11:00 в зале прощаний на улице Энергетиков.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:04, просмотров: 103, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 2199
  2. В Сургуте горел ресторан «Хурма». Посетителей эвакуировали 906
  3. На трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском загорелся бензовоз — дорога перекрыта 807
  4. МВД России подготовило поправки в правила сдачи экзаменов на права. Будут и ужесточения, и послабления 629
  5. В 2026 году россиян ждут несколько трехдневных выходных 561
  6. Почти 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Сургута за новогодние каникулы 261
  7. Актировка: 1-11 класс второй смены 257
  8. ​За праздники врачи Сургута выполнили четыре экстренные операции на открытом сердце 242
  9. ​Подрядчики Сургута получили 240 замечаний за плохую уборку улиц в новогодние праздники 233
  10. ​Вандализм в праздники: жители Сургута разгромили около 15 общественных туалетов 218
  1. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3976
  2. ​Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается 3271
  3. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3040
  4. ​Храмы Сургута опубликовали расписание рождественских богослужений 2907
  5. ​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2882
  6. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2705
  7. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 2481
  8. Итоги 2025. Потери года 2399
  9. СИА-ПРЕСС 2025. Слово года. Зумер 2372
  10. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2289
  1. ​Без души, но в чартах 8765
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 7736
  3. ​Заключение 6476
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 5881
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 5604
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5008
  7. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 4885
  8. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 4867
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 4823
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4650

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика