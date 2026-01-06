Еще одно смертельное ДТП произошло в Сургутском районе

В Сургутском районе вечером 5 января произошло еще одно смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 21:30 на 91 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» водитель 2000 года рождения, управляя «TOYOTA CAMRY», допустил выезд на сторону дороги предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «TOYOTA LAND CRUIZER», под управлением водителя 1970 года рождения», – говорится в сообщении.

В результате аварии четыре человека погибли на месте – они скончались до приезда скорой помощи. Еще троих пострадавших с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Ранее выезд на встречку также закончился смертельным ДТП в Сургутском районе. о предварительной информации, водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». Удар оказался смертельным для одного из пассажиров легкового автомобиля – он погиб до приезда скорой помощи.