16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск»

Еще одно смертельное ДТП произошло в Сургутском районе

​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск»
Фото: Госавтоинспекция Югры

В Сургутском районе вечером 5 января произошло еще одно смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 21:30 на 91 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» водитель 2000 года рождения, управляя «TOYOTA CAMRY», допустил выезд на сторону дороги предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «TOYOTA LAND CRUIZER», под управлением водителя 1970 года рождения», – говорится в сообщении.

В результате аварии четыре человека погибли на месте – они скончались до приезда скорой помощи. Еще троих пострадавших с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Ранее выезд на встречку также закончился смертельным ДТП в Сургутском районе. о предварительной информации, водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». Удар оказался смертельным для одного из пассажиров легкового автомобиля – он погиб до приезда скорой помощи.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:06, просмотров: 191, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск» 418
  2. ​​Санавиация Югры за праздники провела в воздухе почти сутки 336
  3. ​Сургутские врачи спасли пассажира в самолете и покорили перевал в Гималаях 282
  4. ​В России хотят развивать удаленку для пенсионеров 241
  5. Минздрав назвал средний возраст рождения первенца в России 230
  6. ​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск» 191
  7. ​Храмы Сургута опубликовали расписание рождественских богослужений 155
  8. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 104
  1. ​Запреты года. В течение всего 2025-го в России что-то замедляли, охлаждали и блокировали 2602
  2. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 2589
  3. ​В России с 1 января подорожали автомобили, бензин, алкоголь с сигаретами и многое другое 2466
  4. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 2337
  5. В России отменили автопродление водительских прав 2257
  6. Сургутские власти по инициативе студентов организовали в городе туристический маршрут с бронзовыми лисятами 2251
  7. В новогоднем обращении 2025 года президент России выразил надежду, что граждане продолжат работать и созидать 2145
  8. ЦБ спрогнозировал, что в 2026 году цены будут расти медленнее, а зарплаты будут «умеренно повышаться» 2049
  9. Сургутские силовики расследуют дело о рубке и похищении сибирского кедра в парке «За Саймой» 2034
  10. Пусть в семьях царят мир и достаток, здоровье, радость и любовь. Добра вам и благополучия! 2023
  1. ​Без души, но в чартах 6208
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 5235
  3. ​Заключение 5083
  4. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 5082
  5. ​Не испорти Новый год: как выбрать настоящую красную икру? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3797
  6. ​В Сургуте готовятся большие изменения в планировке города. Опять малоэтажную застройку меняют на высотки 3621
  7. ​В Сургуте появится новая градостроительная зона «КРТ», в которой на этажность не смогут повлиять ни депутаты, ни жители 3519
  8. Владимир Литвинов: «В искусстве фигуру отца либо превозносят, либо низвергают. Как и в жизни» 3439
  9. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 3415
  10. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 3352

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика