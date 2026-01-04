Сургутянам напомнили о правилах безопасности зимой

В администрации Сургута рассказали, какие опасности подстерегают горожан в зимний период и как их избежать. Основные риски связаны с гололедом, переохлаждением и выходом на лед.

Гололед и травмы – главная причина ушибов, растяжений и переломов. Как избежать:

выбирайте обувь на плоской, рельефной подошве;

ходите мелкими шагами, слегка согнув ноги;

руки держите свободными (не в карманах), чтобы удержать равновесие;

смотрите не только под ноги, но и на 2-3 метра вперед.

Переохлаждение и обморожение – из-за резких перепадов температур, ветра и легкой одежды. Как избежать:

одевайте на себя несколько слоев одежды, чтобы сохранить тепло как можно дольше;

первыми мерзнут пальцы, уши и нос. Не забывайте про шапку, варежки и шарф;

откажитесь от тесной обуви и металлических украшений на морозе;

при первых признаках обморожения (побелевшая кожа, чувство жжения, а затем онемение) немедленно обращайтесь к врачу.

Выход на лед также может обернуться трагедией. Как избежать:

не выходите на лед, если его толщина не проверена спасателями (не менее 7 см);

обходите места с тёмным, прозрачным льдом – там он тоньше;

особую опасность представляют покрытые снегом участки: под снегом лед нарастает медленнее;

никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.

Напоминаем, что только за первые три дня каникул помощь медиков понадобилась 600 югорчанам, из них 130 – дети.