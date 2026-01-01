16+
​Первые дни Нового года в Сургуте будут умеренно морозными, а в Югре местами будет минус 30

Начало 2026 года в Сургуте будет прохладным и со снегом

​Первые дни Нового года в Сургуте будут умеренно морозными, а в Югре местами будет минус 30
Фото siapress.ru

Новый 2026 год в Сургуте начался с ночных морозов в районе минус 26 градусов, но подобных холодов синоптики на ближайшие дни не прогнозируют. Уже в пятницу, 2 января, воздух прогреется до минус 7 днем со снегом, но ночью столбик термометра вновь поползет вниз – до минус 12. Согласно Gismeteo, 3-4 января сохранится минус 12 днем и около 20 градусов ниже ноля ночью, а затем вновь потеплее (–9/–12 С) со снегом.

В то же дело местами будет доходить до минус 36 градусов – это касается северной и западной частей автономного округа.


Сегодня в 12:34
