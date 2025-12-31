16+
Сургутские силовики расследуют дело о рубке и похищении сибирского кедра в парке «За Саймой»

Мужчина срубил и унес сибирский кедр из сургутского парка «За Саймой»

Сургутские силовики расследуют дело о рубке и похищении сибирского кедра в парке «За Саймой»
Фото sitv.ru

В Сургуте полиция и сотрудники Лесопаркового хозяйства проводят разбирательство по факту необычной кражи в парке «За Саймой»: неизвестные срубили и вынесли с территории парка сибирский кедр. Об этом сообщает СургутИнформ-ТВ.

На след подозреваемых удалось выйти благодаря уликам, оставленным на тропинках. «Утром 22 декабря к нам поступило сообщение от жительницы города по телефону о том, что на территории парка „За Саймой“ на дорожно-тропиночной сети есть ветки хвойной породы дерева. После этого наш специалист выехал на место и подтвердился факт незаконной рубки дерева», — рассказала заместитель директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина.

Как отмечается, установить предполагаемых участников помогла система «Безопасный город», которая ведет круглосуточное наблюдение за территорией парка. Примечательно, что, проходя мимо камеры, похититель новогоднего дерева специально развернулся, чтобы его лицо не попало на видео. Спойлер: ему это не помогло, личность мужчины и его подельницы, которая забрала хвойные ветки, силовики все равно установили.

Следственные действия по делу продолжаются. Похитителям кедра грозит штраф.


Сегодня в 11:05
