Началось пребывание в Сургуте мощей святителя Тихона

В Сургуте встретили ковчег с мощами святителя Тихона, который был Патриархом Московского и всея Руси с 1917 по 1925 годы. Святыня прибыла по благословению Патриарха Кирилла в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию со дня кончины одного из самых почитаемых предстоятелей Русской православной церкви.

В Свято-Троицком кафедральном соборе Сургута прошло богослужение, которое возглавили постоянный член Священного Синода митрополит Владимирский и Суздальский Никандр и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

«Сегодня и завтра с почтением принимаем мощи святителя в Свято-Троицком кафедральном соборе Сургута», — отметил глава города Максим Слепов. Почтить святыню сургутяне и жители Югры могут 22 и 23 сентября. В первый день ковчег будет доступен для поклонения до позднего вечера, во второй — до 15:30.

Вечером 22 сентября в Сургутской филармонии состоялась литературно-музыкальная постановка «Хранитель Церкви Русской». Постановка посвящена подвигу святителя Тихона и духовенства в годы тяжёлых испытаний для православной церкви после революции.

Принесение ковчега с мощами святителя Тихона охватывает 90 городов России и Беларуси.