В Думе Сургута предложили повысить штрафы и дать больше полномочий муниципалитету для борьбы с незаконными ларьками

Проблема нестационарных торговых объектов (НТО) вновь стала темой обсуждения на заседании комитета Думы Сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. Депутаты рассмотрели сразу два вопроса, касающиеся НТО: о состоянии муниципального контроля в сфере благоустройства и о возможных законодательных инициативах, направленных на регулирование их размещения.

За год − с сентября 2024 по сентябрь 2025 − город выдал 186 предписаний о демонтаже НТО, из которых 135 объектов уже снесли, сообщил народным избранникам замначальника контрольного управления администрации города Максим Салий, В большинстве случаев конструкции стояли на частной и придомовой территориях, 32 − на муниципальной. Однако 86 владельцев проигнорировали предписания.

Сейчас, по словам чиновника, штрафы за подобные нарушения минимальны: от 300 до 500 рублей для граждан, от 1 000 до 2 000 − для должностных лиц, и от 10 000 до 20 000 рублей − для юрлиц. Эти суммы не пугают нарушителей, поэтому в Совет Федерации направили предложения об увеличении штрафов.

Начальник правового управления администрации Елена Кураева предложила депутатам рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон № 381-ФЗ. В частности:

− утвердить единые требования к размещению НТО на уровне правительства РФ,

− разрешить муниципалитетам подавать иски в суды о демонтаже или приведение НТО в соответствие,

− закрепить административную ответственность за нарушения на уровне регионального закона ХМАО,

− увеличить размеры штрафов.

Отдельное обсуждение вызвал вопрос ларьков, которые используются как точки общепита, например, на Сайме. Депутат Владимир Болотов заметил, что некоторые из них действуют вне правового поля.

«Я хотел бы уточнить вопрос согласования размещения в формате НТО объектов общественного питания. Они как бы вне закона, но на Сайме они стоят. И их не штрафуют, вроде как благое дело. Я хотел бы понять отношение к этой проблеме. <…> Есть администрация города. И есть ларьки, с которыми администрация города заключила договоры на конкурсной основе. А где-то не конкурс. А у нас на центральной площади города стоит объект НТО на тысячу квадратных метров, который осуществляет общественное питание. Если мы понимаем, что это все-таки приемлемый формат, то давайте это все-таки своими хотя бы правилами отрегулируем. А то получается какая-то странная ситуация. Я не к вам как к правовому управлению, я к администрации: нужно выработать подход, то есть либо мы это согласовываем, но тогда это правовое поле, либо это ситуация недопустимая», − заявил Болотов.

Кураева объяснила, что после отмены прежнего СанПиНа в 2021 году четких санитарных норм по этому поводу нет, а регулирование торговли − полномочия государства, а не города. При этом предприниматели сейчас активно оспаривают в суде нормы правил благоустройства, и мэрия участвует в этих процессах.

Также депутат Дмитрий Нечепуренко уточнил, кто несет ответственность, если незаконный объект стоит на придомовой территории:

«Это контрольное управление по обращению жильца выезжает на территорию, видит нестационарный торговый объект, запрашивает схему размещения, то есть порядок, на основании которого он там находится... Но это так сейчас и происходит. Если его нет, то, соответственно, вся ответственность ложится на плечи управляющей компании. То есть мы нашли виновного в этой истории. Мы его уже не ищем?» − уточнил народный избранник.

Ответ чиновников: ответственность несет управляющая компания или собственник земли/здания, где установлен НТО.

В финале обсуждения депутаты поддержали предложения администрации и предложили пойти дальше − создать в Сургуте «квартальных» инспекторов, как в Тюмени. Там специальные сотрудники муниципалитета имеют право составлять протоколы о нарушениях, включая незаконную торговлю.