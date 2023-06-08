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Часть маршрутов общественного транспорта в Сургуте не соответствует стандартам безопасности для детей

Депутаты Сургута предложили способы модернизации школьных маршрутов

Часть маршрутов общественного транспорта в Сургуте не соответствует стандартам безопасности для детей
Фото: администрация Сургута

В Сургуте существуют 15 автобусных маршрутов для школьников. Муниципальный транспорт развозит детей из удаленных территорий в образовательные учреждения. Делает он это с определенных остановок. Согласно нормам безопасности, все точки сбора детей должны быть оборудованы остановочными павильонами, дорожными знаками, освещением. Однако в ходе обследования выяснилось, что семь объектов не соответствуют требованиям безопасности.

Власти Сургута задумались о модернизации «школьных маршрутов». В городе их 15, однако не все из них достаточно оборудованы – депутаты во время заседания соцкомитета отметили, что на некоторых точках сбора детей нет павильонов, дорожных знаков, освещения.

«Комиссия обследовала дорожные условия по 15 школьным маршрутам, по семи выявили недостатки. По некоторым остановочным комплексам проблему мы решим уже в этом году: запланированы средства на обустройство разворотной площадки в ЖК «Марьина гора» и на установку нового остановочного павильона на разворотной площадке ЖК «Голд фиш». Дорожные знаки тоже установим. По остальным объектам специалисты определяют объемы работ, подсчитывают стоимость и готовят документы на доппотребность, чтобы предоставить их на заседании бюджетной комиссии», – прокомментировала замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Отметим, что подвоз детей из районов, где нет школы в шаговой доступности, осуществляется в Сургуте с 2014 года. Однако администрация не поспевает обеспечить растущие микрорайоны всем необходимым, поэтому приходится устанавливать временные остановки. Такой подход, правда, не оценили народные избранники:

«На Марьиной горе остановочный комплекс вынесен за пределы микрорайона – почти на километр. Несмотря на то, что там есть тротуар, добираться детям, особенно малышам, к тому же зимой, достаточно проблематично. Я думаю, что здесь необходимо рассмотреть вопрос переноса точки посадки детей в сам микрорайон», – предложил депутат Михаил Бехтин.

Председатель соцкомитета Эмилия Трапезникова предложила обратиться за помощью к родителям и сотрудникам ДПС, чтобы они организовали дежурство вблизи остановок. Некоторые участники заседания подчеркнули, что можно попробовать обратиться к предпринимателям для разрешения проблемной ситуации.

«Надо четко обозначить техзадание ГИБДД – где и в какое время им дежурить. Можно подготовить обращение к застройщикам, я уверен, что они пойдут навстречу. Естественно, есть долгосрочные решения, есть среднесрочные перспективы. Предлагаю их разделить и посмотреть, где мы можем принять участие, и, возможно, пересмотреть некоторые виды финансирования. Проблемы надо решать сейчас, а не выносить их на следующий год», – заключил председатель Думы Максим Слепов.

Депутаты вернутся к этому вопросу в сентябре, к этому времени мэрия должна подготовить временные предложения.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 105, комментариев: 0
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