Особый противопожарный режим вводится в Сургуте

В Сургуте введут особый противопожарный режим. Он будет действовать с 28 апреля по 12 мая, сообщается на сайте администрации города.

«На период действия особого противопожарного режима для граждан и организаций действует ряд ограничений. Запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, применение открытого огня, использование мангалов, проведение пожароопасных работ. Соблюдение указанных мер позволит предупредить возможные чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами», – сказано в сообщении.

В Югре особый противопожарный режим вводится с 28 апреля. В регионе будут патрулироваться земли лесного фонда вблизи населенных пунктов, места отдыха, популярные среди югорчан лесные участки, полосы отвода автомобильных и железных дорог, просеки линейных объектов.