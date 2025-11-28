В Ханты-Мансийске состоится ярмарка «Товары земли Югорской».

В Ханты-Мансийске с 11 по 14 декабря пройдет выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», приуроченная к 95-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом сообщили в департаменте промышленности Югры.

Гастрономическая экспозиция развернется в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» на улице Студенческой, 19. Участие в ярмарке примут более 250 производителей из Югры и Донецкой Народной Республики. Для посетителей представят широкий ассортимент мясной и рыбной продукции, деликатесы из дикоросов и северных ягод, сладости, выпечку и молочную продукцию.

В рамках мероприятия состоится конкурс «Лучшие вкусы Югры» с призовым фондом 1 млн рублей. Горожане и гости окружной столицы смогут оценить представленные товары и поддержать производителей.

Выставка-ярмарка будет работать с 11 по 13 декабря с 10:00 до 20:00, 14 декабря – с 10:00 до 16:00. Вход для посетителей свободный.

Напомним, что в сентябре аналогичная ярмарка прошла в Сургуте и собрала более 60 тысяч человек.