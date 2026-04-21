В Тюменской области можно оформить услугу ухода за могилой родственника через Госуслуги

Жители 11 городов и округов Тюменской области с начала года подали через портал «Госуслуг» более тысячи заявлений на предоставление мест для захоронения. Сервис работает в рамках внедрения цифровой платформы «Управление захоронениями» – Тюменская область стала одним из шести пилотных регионов России, рассказали в департаменте ЖКХ региона.

Услугу в электронном виде уже оказывают администрации Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, а также Нижнетавдинского, Сладковского, Голышмановского, Аромашевского, Тюменского, Бердюжского и Упоровского округов. Остальные муниципалитеты пока проводят подготовительные работы для подключения к системе.

Через портал можно получить четыре услуги: предоставление места для захоронения, установка намогильных сооружений, включение в реестр поставщиков похоронных товаров и услуг, а также уход за местом захоронения.

Всего в Тюменской области насчитывается 1122 кладбища. Координацию действий муниципалитетов осуществляет департамент ЖКХ. Специалисты ведомства входят в рабочую группу при Аппарате Правительства РФ по оптимизации жизненной ситуации «Утрата близкого человека». Внедрение цифровой платформы ведется по поручению президента Владимира Путина.