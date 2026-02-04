​Рынок на внутренних опорах: во что верят крупные инвесторы

ЭОтечественный фондовый рынок сохраняет потенциал роста даже в отсутствие западного капитала. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав финансовую устойчивость и корпоративные практики крупного отечественного бизнеса. В исследовании ВТБ и Школы финансов НИУ ВШЭ приняли участие 114 топ-менеджеров крупнейших компаний из 12 ключевых отраслей экономики.

Более 60% респондентов считают: рост возможет и без притока западного капитала. Новым стимулом для роста 70% участников исследования назвали улучшение делового климата и укрепление защиты прав инвесторов. Наибольшая доля «скептиков» оказалась в сферах машиностроения и ИТ-секторе. А в металлургии, нефтегазовом секторе, строительстве, химпроме и электроэнергетике зафиксирована активность.

«Ежегодный объем привлекаемых средств на рынках акционерного капитала составил 108 млрд и 123 млрд руб. в 2024 и 2025 годах соответственно. С учетом перечня потенциальных эмитентов мы надеемся увидеть аналогичный уровень в 2026 году» — отметил член Правления банка Виталий Сергейчук.

Научный руководитель НИУ Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов добавил, что проведенное исследование подтверждает: системе удалось восстановиться даже после ухода западных инвесторов.