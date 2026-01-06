Первого ребенка россиянки рожают в среднем в 26 лет

В России женщины в среднем рожают первого ребенка в 26 лет. Об этом рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина в комментарии РИА Новости.

По ее словам, все больше женщин откладывают рождение детей на более поздний возраст, что может негативно сказаться на репродуктивном здоровье и увеличить риск бесплодия. Специалист подчеркнула, что с возрастом вероятность зачатия снижается, а риски осложнений растут.

В Минздраве отмечают, что в стране уделяется большое внимание охране репродуктивного здоровья. Так, ежегодные профилактические медосмотры проходят около 97% подростков в возрасте 15-17 лет. Заболевания репродуктивной системы выявляются примерно у 4-5% обследованных.

Кроме того, с 2024 года в России проводится диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За 10 месяцев 2025 года ее прошли почти 13 млн человек. У большинства из них проблем с репродуктивной системой не выявлено.

Наталия Долгушина также отметила, что за последние 10 лет распространенность бесплодия среди женщин в России не увеличилась. Более частое выявление этого диагноза у женщин связано с тем, что они активнее обращаются за профилактической медицинской помощью, чем мужчины.

Ранее президент Центра охраны материнства и детства в Сургуте Лариса Белоцерковцева отмечала, что одной из важных задач остается не только поддержка многодетных семей, но и создание условий для рождения первого ребенка у родителей в возрасте до 25 лет.