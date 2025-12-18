Заводоуковский инвест-уполномоченный победила в федеральной премии

Инвестиционный уполномоченный из Заводоуковска и видеоролик о привлекательности для бизнеса принесли Тюменской области победу в федеральной премии «Лидеры инвестиционного развития-2025». Регион участвует в награждении второй год подряд.

В номинации «Лучший муниципальный инвестиционный уполномоченный» победила заместитель главы Заводоуковского городского округа Елена Аверина. Ещё одну награду Тюменская область получила в категории «Лучший видеоролик об инвестиционной привлекательности региона». В церемонии принял участие генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

В Инвестиционном агентстве Тюменской области отметили, что конкуренция была высокой: оператор премии, Национальная ассоциация агентств инвестиционного развития (НААИР), в этом году получил 224 заявки из 61 региона России. Успех 2025 года продолжает серию достижений: в 2024 году Инвестиционное агентство Тюменской области получило Гран-при этой же премии и было отмечено в пяти номинациях.

Победы на федеральном уровне подтверждают общую положительную динамику в экономике региона. В своем послании депутатам губернатор Александр Моор отмечал, что объем инвестиций в основной капитал Тюменской области вырос почти на 19 процентов.