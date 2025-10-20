Тюменцы смогут получать консультации в «Моих Документах» через чат-бот в MAX

Жители Тюменской области теперь могут получать консультации и записываться на прием в центр «Мои Документы» через чат-бот в мессенджере MAX.

– Мы одни из первых в стране запустили чат-бот для цифрового форума в МАХ. Так жители смогут ознакомиться с образовательной программой и узнать другую полезную информацию об «Инфотехе». Сейчас планируем создать чат-бот, который будет отслеживать доступность различных сервисов для жителей Тюменской области, – сообщил заместитель губернатора и директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

MAX предлагает пользователям широкий набор функций, включая обмен сообщениями в различных форматах (текст, голосовые, фото, видео и файлы), а также создание групповых чатов и каналов. Ключевые преимущества MAX – интеграция с порталом «Госуслуги», платежным сервисом «VK Pay», «VK Музыкой» и «VK Облаком».

В перспективе MAX планируется превратить в масштабную платформу MAX-ID, которая станет единым идентификатором для входа в большинство российских онлайн-сервисов. Пользователи смогут безопасно общаться с государственными органами, а предприниматели получат возможность создавать магазины и принимать заказы прямо в чатах. В дальнейшем платформа может заменить «VK Мессенджер», а искусственный интеллект поможет в поиске информации внутри чатов.