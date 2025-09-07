В Совете при Минтруде предложили пересмотреть возраст молодежи

В России могут пересмотреть возраст молодежи – и признать таковой не только тех, кому до 35, но даже до 45 лет. С такой идеей выступил председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов, рассказали в РИА Новости.

«Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, я думаю, что [возраст молодежи может быть повышен до] 40-45 лет, но надо просчитывать, исследовать», – заявил Абрамов.

Он также предложил распространить действующие меры поддержки молодёжи и на тех, кому уже больше 35.

«Мне кажется, это в интересах нашей страны», – заключил председатель Общественного совета при Минтруде РФ.

Ранее американские и британские исследователи выяснили, что молодежь, которая долгое время считалась самой счастливой возрастной группой, сегодня оказалась наименее довольна жизнью. Среди возможных причин ‒ давление со стороны общества, социальные сети и «чрезмерное взаимное сравнение», а также фактор жилья.