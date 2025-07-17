В Тюмени в 2025 году состоится масштабный фестиваль трудовых династий Урала

По поручению полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артёма Жоги началась активная подготовка к проведению фестиваля трудовых династий Урала. Тюмень станет площадкой для этого значимого события в ноябре 2025 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Организационные вопросы обсуждались на первом рабочем совещании под руководством заместителя полпреда Сергея Рындина. Представители всех регионов Уральского федерального округа согласовали концепцию мероприятия и определили формат своего участия.

В программе фестиваля запланированы как торжественные, так и деловые мероприятия. Торжественная часть соберет представителей известных промышленных династий со всего Уральского федерального округа. Деловая программа будет ориентирована на профориентацию молодежи и включает в себя мастер-классы, выставки и другие интерактивные форматы для школьников, студентов колледжей и вузов.

Стоит отметить, что в Тюменской области уже ведется активная работа по сохранению и популяризации историй трудовых династий. По инициативе губернатора Александра Моора создана Электронная галерея трудовых династий Тюменской области по адресу династии72.рф.

– Мы знакомим земляков с историями людей, которые не только добились успеха на профессиональном пути, но и передали любимое дело детям и внукам. Уверен, в дальнейшем галерея будет пополняться, – отмечал глава региона.

В 2024 году в Тюменской области уже успешно прошел региональный форум трудовых династий «Достояние земли Тюменской», в котором приняли участие 45 семейных трудовых династий региона.