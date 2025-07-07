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За год число желающих пересдать один из предметов ЕГЭ выпускников выросло почти на 50 процентов

​Более 144 тысяч человек записались на пересдачу ЕГЭ в 2025 году

За год число желающих пересдать один из предметов ЕГЭ выпускников выросло почти на 50 процентов
Фото администрации Сургутского района

В 2025 году на пересдачу одного из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) записались более 144 тысяч человек. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам экзаменационной кампании, пишут «Ведомости».

«Для сравнения, в 2024 году количество желающих пересдать экзамен составило около 105 тысяч школьников», — отметил он.

Экзамены для тех, кто сдаёт повторно, прошли 3 и 4 июля.

По данным Рособрнадзора, в основной период экзаменов в 2025 году участие в ЕГЭ приняли около 682 тысяч человек. Кампания охватила все субъекты Российской Федерации, а также 55 зарубежных стран, где были организованы пункты проведения экзаменов (ППЭ).


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Сегодня в 14:46, просмотров: 143, комментариев: 0
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