​Более 144 тысяч человек записались на пересдачу ЕГЭ в 2025 году

В 2025 году на пересдачу одного из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) записались более 144 тысяч человек. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам экзаменационной кампании, пишут «Ведомости».

«Для сравнения, в 2024 году количество желающих пересдать экзамен составило около 105 тысяч школьников», — отметил он.

Экзамены для тех, кто сдаёт повторно, прошли 3 и 4 июля.

По данным Рособрнадзора, в основной период экзаменов в 2025 году участие в ЕГЭ приняли около 682 тысяч человек. Кампания охватила все субъекты Российской Федерации, а также 55 зарубежных стран, где были организованы пункты проведения экзаменов (ППЭ).