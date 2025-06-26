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  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
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  • ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

    ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

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  • Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

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Объем просроченных долгов по кредитным картам в России достиг рекорда

​Просрочки по кредитным картам в России достигли рекорда

Объем просроченных долгов по кредитным картам в России достиг рекорда
Фото freepik.com

Проблемы с выплатами по кредитным картам в России продолжают нарастать. По данным БКИ «Скоринг бюро», на конец мая 2025 года 8,3 млн кредиток имели просрочку более 90 дней, а общая сумма задолженности составила почти 576 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes.

Для сравнения: год назад задолженность по «просроченным» картам составляла 427 млрд рублей, что свидетельствует о росте долгов более чем на 30% за год.

Эксперты отмечают, что проблемы фиксируются не только по долгосрочным просрочкам, но и по краткосрочным — на 30 и 60 дней. В целом доля проблемных кредиток достигла 12% от всех выданных, а задолженность по ним составляет более 11% от совокупного карточного портфеля банков.

По мнению аналитиков, причиной роста стала высокая закредитованность населения. В 2024 году банки активно выдавали новые кредитные карты, и многие россияне использовали их для покрытия текущих расходов, откладывая реальные деньги на депозиты. Однако сейчас кредиты «созрели», и началась волна невыплат.

Ситуацию усугубляет то, что банки начали ужесточать политику кредитования. Выдача новых кредитов, особенно наличными, снизилась на фоне регулирования со стороны ЦБ. В результате россияне лишаются возможности перекредитоваться и вынуждены искать деньги в других источниках — например, в ломбардах, где объём займов вырос на 25% в 2024 году.

Особое внимание эксперты уделяют молодым заёмщикам: всё больше людей сталкиваются с просрочками уже при первом опыте взаимодействия с кредитами. Недостаток финансовой грамотности и завышенные ожидания по доходам приводят к тому, что многие не справляются с платежной нагрузкой.

Согласно оценкам аналитиков, к концу первого полугодия число россиян, не выплачивающих долги по кредитным картам, может приблизиться к 4 млн человек. Это создаёт риски как для потребителей, так и для финансовой стабильности банковского сектора.


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26 июня в 16:43, просмотров: 637, комментариев: 0
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