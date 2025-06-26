Молодые специалисты АО «Транснефть – Сибирь» приняли участие в техническом семинаре Совета молодежи организаций системы «Транснефть». Мероприятие проходило на базе ООО «Уральские динамические машины» в Челябинске. Цель – обмен опытом, совершенствование знаний, повышение мотивации к научно-технической работе в области трубопроводного транспорта нефти.

Специалисты посетили производственные площадки АО «Транснефть Нефтяные Насосы», АО «Русские электрические двигатели», а также АО «Конар» (предприятие сталелитейного и кузнечного направления) и ООО «СПК-Чимолаи» (проектирование металлоконструкций зданий и сооружений).

Представители предприятий познакомили экскурсантов с производственной деятельностью, основными технологическими процессами, оборудованием. Участники получили новые знания о производстве нефтяных насосов и электродвигателей, а также ознакомились с литейным и кузнечным производством современного формата.

Также состоялись дискуссионные сессии в формате круглых столов. Молодые специалисты обсудили концепцию деятельности молодежного движения, формулировали предложения по оптимизации производственных и технологических процессов.

«Мероприятие оказалось насыщенным и полезным. Мы получили массу новых знаний и зарядились энергией для дальнейшей работы. Ярких впечатлений добавила культурно-познавательная программа», – рассказала председатель Совета молодежи АО «Транснефть – Сибирь» Валерия Колода.