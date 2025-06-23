Альтернатива долларовой системе обсуждалась на ПМЭФ-2025

На минувшем ПМЭФ-2025 обсуждались новые точки роста экономики стран Глобального Юга: отказ от долларовых расчетов, создание альтернативных финансовых центров и увеличение торговли в национальных валютах.

– Нам нужно параллельно с системой доллара, созданной на базе Бреттон-Вудской системы, и далее в системе того же ВТО, где Запад, безусловно, сегодня имеет контроль, создавать свой альтернативный центр Глобального Юга и применять все технологические, цифровые методы работы, расчеты в национальных валютах, – сказал президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, только на расчетах через долларовые платежи страны БРИКС ежегодно теряют около 30 млрд долларов. А в качестве новых финансовых центров могут выступить Дубай, Шанхай или Доха.

Создание альтернативных торговых, депозитарных, расчетных маршрутов укрепит позиции России, к взаимодействию с которой Запад так или иначе тоже вернется, считает Олег Дерипаска.

– Наша основная задача за следующие 12 лет — удвоить российскую экономику, создав конкурентоспособные производства: в авиации, транспортном машиностроении, энергомашиностроении, – отметил основатель En+Group.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов предложил использовать цифровые возможности, цифровые национальные валюты и финансовые активы для работы с любыми инвесторами, которые заинтересованы в работе с Россией.

Эксперты сходятся во мнении: новая финансовая система — вопрос времени.