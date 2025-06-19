Эксперт рассказал, как проекты ГЧП помогают экономике

Проекты государственно-частного партнерства в 21 регионе страны требуют банковского участия. Основные направления, в которых планируется реализация – это информационные технологии, образование и промышленность. Возможности такого сотрудничества изучает ВТБ, сейчас идет диалог с региональными властями для запуска новых инициатив. Об этом сообщил член правления банка Виталий Сергейчук на Петербургском международном экономическом форуме.

«Наши аналитики неоднократно оценивали эффект инвестиций в инфраструктуру: один рубль, вложенный в транспортную инфраструктуру, в среднем приносит до трех рублей прироста ВВП», - отметил топ-менеджер, добавив, что государственно-частное партнерство становится важным инструментом стимулирования роста экономики.

В текущей ситуации, вызванной санкциями и низкими ценами на нефть, инвестиционная активность крупных компаний замедляется. По словам Сергейчука это приводит к снижению бюджетных доходов и сокращению расходов на долгосрочные инфраструктурные проекты. В то же время крупнейшие корпоративные клиенты из ряда отраслей, например, ИТ и потребительский сектор, успешно адаптируются к высокой ключевой ставке.