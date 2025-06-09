Ближе к дому, быстрее помощь: в Ялуторовске открылся новый сосудистый центр

В Ялуторовске открылся региональный сосудистый центр, который позволит жителям города и муниципального округа получать экстренную и квалифицированную помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, не выезжая в Тюмень. Этот важный шаг, как отметил губернатор Александр Моор, приближает качественную медицинскую помощь к жителям всех уголков региона.

– Мы создаём возможности для получения качественной медицинской помощи в разных городах региона, а не только в областном центре. Эту работу ведём, в том числе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», – подчеркнул глава региона.

Центр, размещенный на базе областной больницы №23, оснащен современным оборудованием, позволяющим не только оказывать помощь большему числу пациентов, но и внедрять передовые методы лечения, а также повышать уровень профессиональной подготовки местных врачей.

Открытие сосудистого центра имеет особое значение для пациентов с острыми состояниями, такими как инфаркт, требующими незамедлительного вмешательства. Теперь не придется тратить драгоценное время на транспортировку в областной центр – квалифицированная помощь будет оказана на месте.