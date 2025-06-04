Эксперты разошлись во мнениях о рисках заражения вирусом Коксаки при поездках в Турцию

Российские эпидемиологи рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в Турцию в летний период из-за возможного риска заражения вирусом Коксаки. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По его словам, в условиях массового туризма в регионах с жарким климатом существует угроза распространения вирусных инфекций, особенно среди детей.

Между тем Министерство здравоохранения Турции опровергло информацию о вспышке вируса Коксаки на территории страны. В ведомстве заверили, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем, а в отелях, школах и других общественных местах не зафиксировано признаков распространения инфекции, пишут «Ведомости».

Подобную позицию озвучили и российские туристические организации. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что ни случаев тяжелого течения заболевания, ни угрозы жизни туристам зафиксировано не было. В ассоциации подчеркнули, что вирус не представляет серьёзной опасности и чаще всего протекает в лёгкой форме, особенно у детей.

«По данным эпидемиологов, угрозы жизни вирус не представляет, и случаи тяжелого течения заболевания среди российских туристов в Турции не фиксировались», – сообщили в АТОР. Также отмечается, что обращений в страховые компании по поводу этого заболевания в текущем сезоне не стало больше.

В компании «Евроинс», специализирующейся на страховании туристов, добавили, что единичные случаи заболевания вирусом Коксаки среди отдыхающих действительно имеются, но они не превышают обычных сезонных показателей прошлых лет. Аналогичную информацию подтвердили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), который рекомендовал туристам опираться на официальные данные и не поддаваться паническим настроениям.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусам. Он передается от человека к человеку, чаще всего через воду, пищу, грязные руки или игрушки. Наиболее подвержены заражению дети младшего возраста. Симптомы включают повышение температуры тела, сыпь на коже и общее недомогание. Обычно заболевание протекает в легкой форме и не требует госпитализации.

В настоящее время никаких официальных ограничений на поездки в Турцию со стороны российских властей не введено. Туроператоры продолжают работать в штатном режиме, предлагая путёвки в турецкие курорты, а динамика турпотока остается стабильной.

Медики напоминают: чтобы избежать заражения вирусными инфекциями, важно соблюдать простые меры профилактики — тщательно мыть руки, избегать употребления неочищенной воды и поддерживать гигиену на отдыхе, особенно при путешествиях с детьми.