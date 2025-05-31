В Тюменской области расширен список территорий, на которых установлен режим ЧС

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о продолжающейся помощи жителям, пострадавшим от паводка в регионе. От жителей Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского муниципальных округов и города Ишима поступило 2 880 заявлений на единовременную материальную помощь. Из них 2 419 человек уже получили выплаты, работа по оказанию поддержки продолжается.

Принято решение об увеличении списка территорий, на которых установлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В перечень включены два населённых пункта Викуловского муниципального округа — село Долгушино и деревня Новоборовая, а также один жилой дом на улице Мира в деревне Кареглазова Абатского муниципального округа. Соответствующие документы подписаны губернатором Александром Моором.

Жители новых территорий, попавших под режим ЧС, смогут получить единовременную помощь в размере 15 675 рублей при соблюдении любому из трех условий: невозможность проживать в собственном доме, нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами без режима ЧС или нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Глава региона подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации позволяет оперативно принимать необходимые решения для борьбы с паводком и ликвидации его последствий. Это включает использование финансовых средств и материальных ресурсов из резервных фондов, что значительно ускоряет процесс помощи пострадавшим.

Таким образом, власти Тюменской области продолжают внимательно следить за ситуацией и оказывают всестороннюю поддержку землякам, пострадавшим от стихийного бедствия, обеспечивая оперативное реагирование и финансовую помощь.