Губернатор Тюменской области поздравил ветеранов в преддверии 80-летия Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Тюменской области Александр Моор провел серию мероприятий, посвященных памяти павших и чествованию ветеранов. Глава возложил цветы к мемориалам, встретился с ветеранскими организациями и принял участие в торжественном собрании.

День начался с возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны, в котором приняли участие представители власти, депутаты, участники СВО, курсанты и кадеты.

Затем в правительстве региона состоялась встреча губернатора с активистами ветеранских организаций. Александр Моор отметил важную роль этих организаций в жизни области, особенно в контексте поддержки семей участников специальной военной операции.

Губернатор высоко оценил проект «Диалог поколений», в котором ветераны оказывают наставническую помощь семьям. Этот проект, по словам председателя областного Совета ветеранов Степана Киричука, уже вышел за пределы Тюменской области и реализуется в других регионах.

Кульминацией дня стало торжественное собрание в ДК «Нефтяник», посвященное 80-летию Победы.

– Вы шли вперед огненными дорогами войны. В тяжелых боях сражались за Родину. Завоевали право на жизнь для будущих поколений. Не жалея сил, вы работали в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Каждый из вас совершил личный подвиг, стал частью огромной народной силы, сломившей врага. А после войны за считанные годы вы восстановили страну, возродили разрушенную экономику, промышленность и сельское хозяйство. Благодаря вам мы знаем, что мы непобедимы, – обратился Моор к ветеранам.

В завершение мероприятия губернатор вручил государственные награды жителям Тюменской области, проявившим мужество и отвагу при исполнении воинского долга.